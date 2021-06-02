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'Petrol toparlanmasında belirsizlikler sürüyor'

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, artan talep ve fiyatlardaki istikrara karşın, küresel petrol piyasalarının belirsizliklerden etkilenmeye devam edeceğini vurguladı.

02.06.2021 - 08:27 | | DHA
'Petrol toparlanmasında belirsizlikler sürüyor'

Novak bu açıklamayı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin Salı günü yaptığı toplantıda, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 2.1 milyon varil artırmayı planını sürdürülmesini kabul ettiği toplantının ardından yaptı.

OPEC+ toplantısından sonra yapılan açıklamada, sonraki toplantının 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi ve petrol kısıntıları anlaşmasına Nisan ayında, Meksika dahil, yüzde 114 uyum sağlandığı vurgulandı.

OPEC+ açıklamasının ardından, Ağustos teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.32 artışla 71.09 dolara, Temmuz teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.44 artışla 68.53 dolara yükseldi.

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