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Petrol yılı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor

Brent petrol 2023'ü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlama yolunda ilerliyor.

29.12.2023 - 09:27 | | Foreks Haber
Petrol yılı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor

Petrol, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki çatışmalara ve OPEC + üretim kesintilerine rağmen 2023'ü yıllık bazda düşüşle kapatma yolunda ilerliyor.

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Brent ham petrol 2022 sonunda 85,91 dolar seviyesinden işlem görürken, 2023'ü yaklaşık %10 oranında gerileyerek tamamlamaya doğru gidiyor.

Bu sabah ICE'de brent petrol 36 cent artışla 77,52 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 26 cent artışla 72,03 dolar seviyesinde.

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