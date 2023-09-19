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Petrolde 100 dolar beklentisi

Chevron CEO'su Mike Wirth petrol fiyatının 100 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

19.09.2023 - 09:16 |
Petrolde 100 dolar beklentisi

Chevron CEO'su Mike Wirth, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesine ulaşmaya yaklaştığını söyledi. 

Wirth yaptığı açıklamada, "Arz daralıyor, stoklar azalıyor, trendler gösteriyor ki 100 dolar/varil seviyesine yaklaşıyoruz" dedi. 

Yüksek petrol fiyatlarının ABD ve küresel ekonomi üzerinde bir miktar etkisi olduğunu ancak temel faktörlerin sağlıklı kalmaya devam ettiğini belirten Wirth, "Bu ekonomi üzerinde bir baskı oluşturuyor,ancak şu ana kadar ekonomi bunu tolere edebildi" dedi 

ICE'de kasım vadeli brent petrolde fiyat bugün 55 sent artışla varil başına 94,98 dolara yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünde fiyat 92 sent artışla 92,40 dolar oldu. 

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