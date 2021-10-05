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'Petrolde 100 dolar görülebilir'

TD Securities tarafından hazırlanan raporda, "OPEC kararı ile brent petrolde 100 dolar görülebilir." denildi.

05.10.2021 - 10:04 |
'Petrolde 100 dolar görülebilir'

TD Securities tarafından hazırlanan rapora göre OPEC+ üyelerinin dünkü toplantıda petrol üretim kotalarında planı değiştirmemelerinin ardından brent petrolde yeni hedef 100 dolar olabilir.

Kuruluşun değerlendirmesinde Delta varyantı bağlantılı risklerin ılımlı kaldığı, toparlanmakta olan hava yolu yolcu talebinin de petrolde talebi artırdığı kaydedildi. Trendin devamı halinde spekülatörlerin brent petrolde bir sonraki büyük hedefinin 100 dolar olabileceği kaydedildi.

OPEC+ kararının ardından brent petrol dün 80 doları aşmıştı.

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