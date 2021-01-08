Petrolde 11 ay sonra bir ilk!

Dün 54,86 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, günü 54,38 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Suudi Arabistan'ın salı günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun toplantısı sonrasında açıkladığı, şubat ve mart aylarında uygulayacağı günlük 1 milyon varillik sürpriz ek üretim kesintisi kararıyla yükselişe geçen petrol fiyatlarında yukarı doğru ivmelenme devam ediyor.

Brent petrol fiyatı şubat ayından bu yana ilk kez 55 doları aştı.

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Stratejist Cüneyt Paksoy, yükselişe geçen petrol fiyatları için Uzmanpara'ya şunları söyledi:

"Piyasada yeni yıl iyimserliği, OPEC dışı ülkelerin anlaşabileceği beklentisi ve düşen stoklar etkisiyle piyasada petrolün 55 doları aştığını görüyoruz. Aşı iyimserliğinin piyasaya etkisi de fiyatlar üzerinde arz talep dengesi adına pozitif destek veriyor. Yine de temel hikayede arz talep dengesi tam olarak normalleşmedikçe ara ara böyle yükselişleri tepki olarak izlemeye devam edeceğiz. Hareketin 50-53 dolar bandına inmeden 55 doların üzerinde kuvvetlenmesi 58-60 dolarlara kadar bir hareketi getirebilir. Petrol aşağı geldikçe de 50 dolar civarında kendisine destek arayacaktır."

Ekonomist Enver Erkan ise petrol ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Brent petrol, Suudi Arabistan’ın tek taraflı üretimi kısma kararının zaten yatırımcı iyimserliğinden gelen artışları daha da perçinlemesiyle beraber 55 USD üzerine geçti. OPEC üreticilerinin çoğunun üretimini sabit tuttuğu ve Suudi Arabistan'ın günde 1 milyon varillik kendi üretim kesintisini gerçekleştireceğini öngören bir arz anlaşmasının akabinde petrol rallisi hız kazandı. Koronavirüs aşısına dair beklentilerin ekonomilere iyimserlik katması ve Senato çoğunluğunun Demokratlara geçmesinin mali genişleme beklentilerini artırması petrol fiyatlarına destekte bulunan diğer faktörler.

Pandemi etkileri ve kapatmalarla ekonomilerdeki yavaşlama etkisi halen güncel, aynı zamanda Rusya, Kazakistan, Irak gibi ülkelerin daha fazla petrol üretmek istemesi arz kaynaklı sıkılığın sürdürülmesi anlamında devamlılık oluşturmayabilir. Aşılama ile de salgın bitmeyecek, kontrol altına alınma seviyesine indirgenecek. Orta uzun vadeli trende geçiş noktasından konuşmak için erken. Ekonomilerdeki iyileşme süreci ve arz sıkılaşması etkilerini ise yakın dönem fiyat hareketlerine momentum kazandırması bakımından izliyor oluruz."