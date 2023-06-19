Petrolde 'Çin' etkisi

Çin ekonomisinde büyümenin yavaşlamasının, OPEC+'ın yaptığı arz kısıntılarının petrol piyasasına etkilerini telafi etmekte olduğu değerlendirmeleri brent petrolde fiyatı 1 dolardan fazla düşürdü.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 1,15 dolar düşüşle 75,46 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,09 dolar düşüşle 70,69 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler brent petrol için bugün destek seviyesi olarak 75,33 ve 74,86 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 72.91 dolara kadar bir gerileme olabileceği belirtiliyor. Direnç ise 76,82 dolar seviyesinde.