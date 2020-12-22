Petrolde gelir payı bedelleri belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, benzin türleri (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve benzin türleri ile harmanlanmak üzere temin edilen etanol için 5,26 TL/m3, motorin (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türleri için 5,26 TL/m3, gazyağı için 5,26 TL/m3, havacılık yakıtları için 5,26 TL/m3, yakıt nafta için 5,26 TL/m3, damıtık denizcilik yakıtları için 5,26 TL/m3, artık denizcilik yakıtları için: 5,59 TL/ton ve Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) türleri için 5,59 TL/ton gelir payı bedeli uygulanacak.

Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.