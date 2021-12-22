Petrolde 'Omicron' baskısı
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları doların önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle yükselse de bu durum kısa sürdü.
22.12.2021 - 09:39 |
Omicron varyantının yarattığı endişeler petrol fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor.
ICE'de brent petrolün varil fiyatı bugün 74,60 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra düne göre 6 cent düşüşle 73,92 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.
NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı ise 71,77 dolar/varile kadar yükseldikten sonra düne göre 10 cent artışla 71,22 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.