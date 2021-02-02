Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrolde son durum ne?
02.02.2021 - 09:39 | | AA

Petrolde son durum ne?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,87 dolardan işlem görüyor.

Petrolde son durum ne?
ABONE OL

Dün 56,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 56,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun ocak ayında taahhüt ettiği üretim kesintisine tam uyumluluk gösterdiği algısının güçlenmesiyle yükseldi.

OPEC grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol talebinin zayıf seyrettiği piyasayı desteklemek için ocak ayında üretimlerinde günlük toplam 7,2 milyon varil kesinti uygulamayı hedeflemişti.

Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak 1 milyon varil petrol üretim kesintisi uygulamaya başlaması da fiyatların yükselişinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler de fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, dünya genelinde artmaya devam eden Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları fiyatları baskılamaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 103 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

Brent petrolde teknik olarak 57,21 ile 57,97 dolar aralığının direnç, 56,45 ile 55,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anne kriz geçirdi! 18 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi

Anne kriz geçirdi! 18 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat kaçta açıklama yapacak? CANLI İZLE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat kaçta açıklama yapacak? CANLI İZLE

Sıradaki Haber