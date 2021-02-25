Petrolde son durum ne?

Dün 66,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artışta 66,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,39 dolardan alıcı buldu. Fiyatlar son 13 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de ham petrol üretiminin düşmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin endişeleri yatıştırması etkili oldu.

Teksas eyaletinde etkili olan soğuk havanın üretimi sekteye uğratması nedeniyle, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 1,1 milyon varil, diğer bir deyişle yaklaşık yüzde 10 azaldı.

Söz konusu düşüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talep sıkıntısı çeken küresel petrol piyasasında arz-talep dengesizliğinin daraldığı algısını güçlendirerek fiyatların yükselmesini sağladı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında ise geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,3 milyon varille beklentinin aksine artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 5,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Fed Başkanı Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, ekonomi normale dönerken enflasyonun dalgalı olabileceğine işaret etti ancak enflasyonun yükselmesini beklemediğini, gerekirse Fed'in bununla mücadele edebilecek araçlara sahip olduğunu ifade etti.

Powell'ın bu açıklaması, Fed'in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmeyeceği şeklinde yorumlanarak küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına karşı aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler de fiyatların yükselişini destekledi.

Dünya genelinde vaka sayısında düşüş yaşanırken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu, virüse karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 66,62 ile 67,10 dolar aralığının direnç, 66,14 ile 65,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.