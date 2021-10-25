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'Petrolde yükselişi garanti görmemek gerek'

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman, devam eden pandemi nedeniyle petrol fiyatlarında toparlanmanın kesin olmadığını söyledi.

25.10.2021 - 08:41 |
'Petrolde yükselişi garanti görmemek gerek'

"Pandemi devam ediyor, petrol talebi bu nedenle baskı altına girebilir" açıklaması yapan Salman, petrol üreticilerinin petrol fiyatlarındaki yükselişi garanti görmemeleri gerektiğini belirtti.

Salman ayrıca petrol üreticilerinin Avrupa'daki gaz krizi konusunda yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Suudi Arabistan'ın 2060 yılında 0 emisyon hedeflediği açıklandı. Salman'ın açıklamaları petrol fiyatlarında bugün yaşanmakta olan yükselişin nedenleri arasında sayılıyor.

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