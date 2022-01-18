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Petrolün fiyatı 7 yılın zirvesinde

Yemenli Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze ve İHA saldırıları düzenlemelerinin petrol arzını olumsuz etkileyecek gelişmelere yol açabileceği endişeleri brent petrolünün varil fiyatını 7 yılın zirvesine taşıdı.

18.01.2022 - 07:01 |
Petrolün fiyatı 7 yılın zirvesinde

Orta Doğu'da yeni gerilimlerin ortaya çıkacağı endişeleri ile ICE'de brent petrolün varil fiyatı 87,55 dolar ile Ekim 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Şu sıralarda petrol 87 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 3 ayın en yüksek seviyesi olan 85,19 dolar seviyesinin görülmesinin ardından düne göre 1,14 dolar artışla 84,96 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, kuzey yarımkürede kışın sert geçmesinin ısınma yakıtlarına talebi artırmasının da petrol fiyatlarında yükselişe destek verdiğini ifade ediyorlar.

Bunun yanı sıra bazı OPEC+ üyelerinin üretimi artırmaları için kendilerine tanınan kotaları kullanamadıkları, OPEC+ üretiminin hedeflenen günlük 400 bin varillik artışı sağlayamadığı haberlerinin de petrol fiyatlarına destek verdiğini belirten analistler, petrol arzının öngörüldüğü kadar artırılamamasını fiyatların 3 haneli rakamlara çıkacağı beklentilerini güçlendirebileceğini vurguladılar.

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