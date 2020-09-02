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02.09.2020 - 09:29 | | AA

Petrolün varili 45,99 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,99 dolardan işlem görüyor.

Petrolün varili 45,99 dolar
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Dün 46,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 45,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,16 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 6,4 milyon varillik düşüş gerçekleşti. Söz konusu düşüş, ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de beklentilerin üzerinde artarak koronavirüs sonrası ekonomik toparlanma sinyalleri vermesi, petrol fiyatları üzerinde destekleyici etki gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 46,05 ile 46,11 dolar aralığının direnç, 45,91 ile 45,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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