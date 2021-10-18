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Petrolün varili kaç dolar?

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 85,73 dolardan işlem görüyor.

18.10.2021 - 09:26 | | AA
Petrolün varili kaç dolar?

Cuma günü 85,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 85,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,80 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü 85 dolar eşiğini aşan petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yaşanan küresel ekonomik toparlanmanın petrol talebini artırması ve elektrik üreticilerinin artan doğal gaz ve kömür fiyatları nedeniyle fuel oil ve motorin kullanımına geçiş yapması üzerine yükselişini sürdürdü.

ABD'ye seyahat edecek yolcuların ülkeye girişine 8 Kasım itibarıyla müsaade edileceğinin açıklanması ve Avustralya ile bazı Asya ülkelerinde de gelecek aydan itibaren benzer uygulamaların hayata geçirilmesiyle jet yakıtı talebinin artacağı tahmin ediliyor. Bu durum da fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 8-15 Ekim'de bir önceki haftaya göre 12 artışla 445'e yükseldi. Söz konusu yükseliş nedeniyle ABD'de petrol arzının artacağı öngörülüyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından Çin'in, bağımsız rafinericilere yönelik 2021 için petrol ithalat sınırlamalarını artırması fiyatları baskılayan bir unsur oldu. Toplam yıllık kotalar 2020'nin altında kalırken, söz konusu ithalat kısıtlamaları bağımsız rafinericilerin piyasaya girdiği 2015 yılından bu yana ilk defa uygulandı.

Çin ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans göstermesi de fiyatları olumsuz etkiledi.

Brent petrolde teknik olarak 85,83 ile 85,98 dolar aralığının direnç, 85,59 ile 85,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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