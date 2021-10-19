Petrolün varili kaç dolar oldu?

Dün 86,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 84,69 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,14 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta 85 dolar üzerini test eden fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yaşanan küresel ekonomik toparlanma ve yaklaşan kış mevsiminin etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oluyor.

Artan doğal gaz ve kömür fiyatlarının elektrik üretiminde petrol kullanımını teşvik etmesiyle talebin daha da yükseleceği öngörüleri de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD'nin gelecek ay ülkenin en büyük petrol sahası Permian Havzası'nda üretimi artıracağına yönelik veriler de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne (EIA) göre, söz konusu bölgeden üretim kasımda bir önceki aya göre günlük 62 bin varil artışla yaklaşık 4,9 milyon varile yükselecek.

ABD'de sanayi üretiminin eylülde piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermesi de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu. Ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3'lük azalış kaydetti. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yaşanması yönündeydi.

Ayrıca Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Çin ekonomisi, 3'üncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 84,76 ile 84,85 dolar aralığının direnç, 84,49 ile 84,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.