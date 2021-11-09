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Petrolün varili kaç dolar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,47 dolardan işlem görüyor.

09.11.2021 - 09:43 | | AA
Petrolün varili kaç dolar oldu?

Dün 84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 83,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,02 dolardan alıcı buldu.

Yetersiz arz endişelerine karşın piyasalardaki güçlü talep görünümü ve ABD'nin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için olası seçenekleri değerlendirdiği açıklaması, fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.

OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.

Grubun bu kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için "başka araçlara" da sahip olduklarını söylemişti. Biden'ın söz konusu açıklaması, piyasalarda ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanacağına dair beklentilere yol açmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 83,60 ile 84,10 dolar aralığının direnç, 83,10 ile 82,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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