Petrolün varili kaç dolar oldu?

Dün 85,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 82,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün ABD'de artan enerji maliyetlerinin enflasyonu artırması endişeleri ve ABD Stratejik Petrol Rezervi'nden daha fazla ham petrolün piyasaya sürülmesi beklentileriyle gerilemişti.

Çarşamba günkü tüketici enflasyon verileri, ABD'de fiyatların yıllık yüzde 6,2 arttığını gösterdi. Dolar, Beyaz Saray ve ABD Federal Rezervi'nin yükselen fiyatları frenleme eylemlerinin daha yüksek faiz oranlarına ve daha sıkı para politikasına yol açabileceği beklentileriyle yükseldi. Petrol, genellikle dolar karşısında ters işlem görüyor.

Petrol fiyatları dünkü düşüşün ardından bugün sabahki kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) artarak, yaklaşık 435 milyon 100 bin varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 82,93 ile 83,14 dolar aralığının direnç, 82,72 ile 82,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.