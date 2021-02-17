Petrolün varili ne kadar oldu?

Fiyatlardaki kısmi artışta, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol üretiminin dondurucu soğuklar nedeniyle aksaması etkili oldu.

Toplam 31 rafineriye ev sahipliği yapan ve günlük yaklaşık 4,6 milyon varil üretimin gerçekleştirildiği Teksas'ta, hava koşulları nedeniyle petrol üretiminde neredeyse yarı yarıya düşüş yaşandı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin artması ise dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişi belli ölçüde kısıtladı.

Petrol piyasasında bugün, Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı ABD'nin geçen haftaya ilişkin stok tahmini takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 63,59 ila 63,75 dolar aralığının direnç, 63,43 ila 63,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.