Petrolün varili ne kadar oldu?

Dün 69,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 68,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,05 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'den gelen ekonomik toparlanmaya işaret eden veriler ve petrol talebine ilişkin iyimserliğin artması etkili oldu.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, ihracat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri nisanda beklentileri aştı. Çin'de geçen ay ihracat yıllık yüzde 32,3 artarken, hizmet sektörü PMI 54,3'ten 56,3'e yükseldi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre de işsizlik maaşı başvuruları 1 Mayıs ile biten haftada 498 bine gerileyerek Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Ayrıca, ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan mevcut kısıtlamaların hafifletilmesi kararları da yaklaşan yaz sezonunda ulaşım kaynaklı petrol talebinde artış yaşanacağı beklentilerine katkı sağlayarak fiyatların yükselişini destekliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler ise fiyatlarda dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,67 ile 69,20 dolar aralığının direnç, 68,14 ile 67,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.