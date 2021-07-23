Geri Dön
UzmanparaPetrolün varili ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrolün varili ne kadar oldu?

Petrolün varili ne kadar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,59 dolardan işlem görüyor.

23.07.2021 - 16:48 | | AA
Petrolün varili ne kadar oldu?

Dün 73,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 73,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,67 dolardan alıcı buldu.

Salgın kaynaklı talep endişelerinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararının da fiyatlara olumsuz yansımasının ardından petrol, hafta kapanışı öncesinde 70 dolar seviyesinin üzerine tutundu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının özellikle aşılamanın aksadığı bölgelerde yayılması küresel ekonomi ve petrol talebindeki büyümeye ilişkin endişe yaratmaya devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky Kovid-19 virüsünün Delta varyantının, aşılama oranı düşük bölgelerde hızla yayıldığına, yeni vakaların yaklaşık yüzde 83’ünde virüsün bu türünün görüldüğüne işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 73,55 ile 73,79 dolar aralığının direnç, 73,31 ile 73,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNCEL HABERLER

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Refüjdeki korkuluklara çarptı! Ekipler oraya koştu

Refüjdeki korkuluklara çarptı! Ekipler oraya koştu

Feci kaza! Geriye bu görüntü kaldı

Feci kaza! Geriye bu görüntü kaldı

Tunus açıklarında 175 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında 175 düzensiz göçmen kurtarıldı

CIA'in kilit ismi özel ekibin başına getiriliyor

CIA'in kilit ismi özel ekibin başına getiriliyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara sonuçları açıklanıyor! 23 Temmuz On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara sonuçları açıklanıyor! 23 Temmuz On Numara'da büyük ikramiye...

Sıradaki Haber
Hesaplara 252 lira yatırılıyor! O şart kaldırıldı

Hesaplara 252 lira yatırılıyor! O şart kaldırıldı

Sıradaki Haber
Merkel giderayak yineledi: Tam üye olarak görmüyorum

Merkel giderayak yineledi: Tam üye olarak görmüyorum

Sıradaki Haber
Refüjdeki korkuluklara çarptı! Ekipler oraya koştu

Refüjdeki korkuluklara çarptı! Ekipler oraya koştu

Sıradaki Haber