Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrolün varili ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrolün varili ne kadar oldu?

Petrolün varili ne kadar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,06 dolardan işlem görüyor.

26.08.2021 - 11:06 | | AA
Petrolün varili ne kadar oldu?

Dün 72,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 71,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,05 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tedbirlerin ve seyahat kısıtlamalarının gündeme gelmesi, küresel ekonomik toparlanma ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırıyor. Bu durum fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkede akaryakıt stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 600 bin varilin üzerinde artış yaşandı. Söz konusu artışla birlikte talebin düşeceği endişeleri fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Ülkede ticari ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 367 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla düşüş yaşanması ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,16 ile 71,48 dolar aralığının direnç, 70,84 ile 70,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Küçükçekmece'de hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü

Küçükçekmece'de hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü

Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

Havayolu şirketi aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak

Havayolu şirketi aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak

Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne anlama geliyor?

Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne anlama geliyor?

Yükselen konut kiraları 'kapora dolandırıcılığını' artırdı

Yükselen konut kiraları 'kapora dolandırıcılığını' artırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Küçükçekmece'de hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü

Küçükçekmece'de hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü

Sıradaki Haber
Kredi çekecekler dikkat! Yeni tedbirler geliyor

Kredi çekecekler dikkat! Yeni tedbirler geliyor

Sıradaki Haber
İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları

İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları

Sıradaki Haber
Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

Sıradaki Haber