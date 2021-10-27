Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrolün varili ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrolün varili ne kadar oldu?

Petrolün varili ne kadar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,89 dolardan işlem görüyor.

27.10.2021 - 09:41 | | AA
Petrolün varili ne kadar oldu?

Dün 86,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 84,89 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) öngörüsüne göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 318 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi.

API tahminlerine göre, ABD'de benzin stoklarında 500 bin varil artış yaşandı. Söz konusu verinin, ülkede ulaşım kaynaklı talebin de düştüğüne işaret etmesi fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Uzmanlar, kısa vadede arzın talebin gerisinde kalması nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin süreceğini ve kış döneminde bu durumun üreticileri petrol kullanımına teşvik etmesiyle fiyatlardaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,36 ile 85,93 dolar aralığının direnç, 84,79 ile 84,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Şeker, ByLock'a rekor giriş yapmış

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Şeker, ByLock'a rekor giriş yapmış

'Sıfır Atık'ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi

'Sıfır Atık'ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

'Sıfır Atık'ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi

'Sıfır Atık'ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi

İzmir depreminden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı

İzmir depreminden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı

Aksaray Üniversitesi'nde sahte doçente gözaltı

Aksaray Üniversitesi'nde sahte doçente gözaltı

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri kısmen geri getirildi

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri kısmen geri getirildi

Yangına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 Rus turist, serbest kaldı!

Yangına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 Rus turist, serbest kaldı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS tercihi nasıl yapılır? KPSS tercihleri ne zaman bitecek? KPSS-2021/8

KPSS tercihi nasıl yapılır? KPSS tercihleri ne zaman bitecek? KPSS-2021/8

Sıradaki Haber
Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Sıradaki Haber
İşte A'dan Z'ye asgari ücret

İşte A'dan Z'ye asgari ücret

Sıradaki Haber
Aksaray Üniversitesi'nde sahte doçente gözaltı

Aksaray Üniversitesi'nde sahte doçente gözaltı

Sıradaki Haber