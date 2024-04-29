Philips'in zararı arttı

Satışların gerilemesiyle birlikte Philips'in net zararı 2024 yılı ilk çeyrekte, 2023 yılı ilk çeyrekteki 665 milyon eurodan 998 milyon euroya çıktı. Hisse başına seyreltilmiş zarar 0,72 eurodan 1,10 euroya yükseldi. Analistler ise 64 milyon euro kar bekliyordu.

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CEO Roy Jakobs yaptığı açıklamada, "Çin dışında sipariş alımındaki büyümenin pozitife dönmesi ve güçlü marj iyileşmesi ile yıla planımız doğrultusunda başladık. Önemli inovasyon lansmanları ve uygulama önceliklerimize güçlü bir şekilde odaklanmamızın desteğiyle 2024 yılı için performans iyileştirme planımıza olan güvenimizi koruyoruz" dedi.