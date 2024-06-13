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Uzmanpara Pimco, BoJ'dan 2 faiz artırımı bekliyor
Haberler Uzmanpara Pimco, BoJ'dan 2 faiz artırımı bekliyor

Pimco, BoJ'dan 2 faiz artırımı bekliyor

Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden Pimco, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu yıl faiz oranlarını iki kez daha artırmasını bekliyor.

13.06.2024 - 11:10 | | Foreks Haber
Pimco, BoJ'dan 2 faiz artırımı bekliyor

Pimco'nun Japonya ve Asya-Pasifik portföy yönetimi eş başkanı Tomoya Masanao, BoJ'un politika faizini Temmuz ya da Eylül ayında %0,25'e çıkarmasını beklediklerini ifade etti.

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Masanao, Aralık ya da önümüzdeki Ocak ayında da faizin %0,5'e ve 2025 yılında %1'e yükseltileceğini öngörürken, 5 yıllık JGB getirisinin 2024 sonunda %0,9 ve 10 yıllık JGB getirisinin %1,25 civarında olmasını beklediklerini vurguladı.

Masanao, "Yatırımcıların Japon tahvil piyasasına geri dönmeleri için iyi bir fırsat olacak. Bunun çok önemli bir piyasa haline geleceğine şüphe yok" dedi.

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