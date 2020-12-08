CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Piraeus Bank, CoCo tahvil kupon ödemesini yapamadı
08.12.2020 - 07:30 |

Piraeus Bank, CoCo tahvil kupon ödemesini yapamadı

Yunanistan'ın en büyük bankalarından Piraeus Bank, CoCo tahvil kupon ödemesini yapamadı.

Piraeus Bank, CoCo tahvil kupon ödemesini yapamadı
ABONE OL

Piraeus Bank, Yunanistan banka kurtarma fonu HFSF'ye verdiği CoCo tahvillerin (Contingent Convertible Bond-Şarta Bağlı Olarak Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil) kupon ödemesini yapamadı.

ECB, Piraeus Bank'ın kupon ödemesini yapması yönündeki talebini geri çevirdi.

Kupon ödemesinin yapılamaması 2,04 milyar euro tutarındaki CoCo tahvilin hisse senedine dönüşmesi ve HFSF'nin Piraeus Bank'taki payının yüzde 26'dan yüzde 61'e çıkması anlamına geliyor.

Kupon ödenememesinin 2 Aralık tarihinde gerçekleştiğini belirten Piraeus Bank, tahvillerin hisse senedine 4 ocak 2021'de çevrileceğini duyurdu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu

Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu

Asgari ücrete zam! İşte olası rakamlar...

Asgari ücrete zam! İşte olası rakamlar...

CHP liderinin sözlerine AK Parti'den yanıt

CHP liderinin sözlerine AK Parti'den yanıt

Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif ‘iyi hal’ indirimine isyan etti!

Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif ‘iyi hal’ indirimine isyan etti!

Sıradaki Haber