08.12.2020 - 07:30 |
Piraeus Bank, CoCo tahvil kupon ödemesini yapamadı
Yunanistan'ın en büyük bankalarından Piraeus Bank, CoCo tahvil kupon ödemesini yapamadı.
Piraeus Bank, Yunanistan banka kurtarma fonu HFSF'ye verdiği CoCo tahvillerin (Contingent Convertible Bond-Şarta Bağlı Olarak Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil) kupon ödemesini yapamadı.
ECB, Piraeus Bank'ın kupon ödemesini yapması yönündeki talebini geri çevirdi.
Kupon ödemesinin yapılamaması 2,04 milyar euro tutarındaki CoCo tahvilin hisse senedine dönüşmesi ve HFSF'nin Piraeus Bank'taki payının yüzde 26'dan yüzde 61'e çıkması anlamına geliyor.
Kupon ödenememesinin 2 Aralık tarihinde gerçekleştiğini belirten Piraeus Bank, tahvillerin hisse senedine 4 ocak 2021'de çevrileceğini duyurdu.