Pivot Nedir? Borsada Pivot Noktaları Ne Anlama Gelir?

Belli başlı bazı unsurlar üzerinden seviyelerinin belirlenmesi için borsa kapsamında pivot sistemi kullanılmaktadır. Özellikle yatırım ve alım satım ile beraber farklı işlemler konusunda oldukça etkili bir yapıdır. Bu sebepten dolayı birçok kişi borsada pivotun ne olduğunu öğrenmek için internet üzerinden de araştırma gerçekleştiriyor.



Pivot Nedir?



Pivot aynı zamanda borsada pivot noktaları olarak bilinmektedir. Fiyat hareketleri neticesinde ortaya çıkan olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi adına, geniş çaplı şekilde kullanılan ve oldukça kolay bir yapısı bulunan yöntemdir. Özellikle küçük fiyat hareketlerini kestirmek için borsada oldukça etkili bir yöntem olarak ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda borsada direnç ve destek seviyelerini ispatlamak için önemli bir destek sağladığını söylemek mümkün. Döviz işlemleri ile beraber alım satım konusunda çalışmalar çok daha sağlıklı bir süre içerisinde gerçekleşmektedir.



Borsada Pivot Noktaları Ne Anlama Gelir?



Özellikle borsa içerisinde pivot kelimesi geçtiği zaman genel olarak pivot noktaları olarak adlandırılır. Bu doğrultuda borsa üzerinden teknik analiz yöntemi olarak pivot noktalarının ön plana çıktığını söylemek mümkün. Sermaye ve para piyasalarında işlem yapan kurumsal ve bireysel yatırımcılar açısından, teknik analiz yöntemleri gerçekleştirme konusunda pivot noktaları değerlendirilir. Bu doğrultuda destek ve direnç noktalarını belirleme ve seviyelerini ortaya çıkarma açısından oldukça etkilidir. Böylece pilot noktalarına göre hareket eden yatırımcılar, kısa ve uzun vadede buna göre pozisyon alır. O yüzden teknik analiz araçları arasında pivot noktası borsa açısından büyük bir öneme sahiptir.



Borsada Pivot Noktalarının Önemi Nedir?



Borsa üzerinden hem uzun vadede hem de kısa vadede sağlıklı bir işlem yapabilmek için, destek ve direnç noktalarının seviye açısından belirlenmesi çok önemlidir. Böylece en düşük fiyatlandırma ile yüksek fiyatlandırma kapsamında fiyat hareketlerinin belirlenmesi gerçekleşir. Bu sayede yumuşak piyasa üzerinden sert piyasaya geçiş ile beraber sert piyasa üzerinden yumuşak piyasaya geçiş gibi hareketlerde buna göre duruş sergilenir.



Borsada PİVOT ve Forex



Özellikle borsada pivot noktaları açısından forex piyasasında başarılı bir kilit sistemi olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere Forex bağımsız bir alım satım işlemi olması ile beraber, dünya çapında oldukça hızlı şekilde fiyat hareketliliği gerçekleştirir. Bu hareketleri ayak uydurmak ve sağlıklı bir şekilde alım satım gerçekleştirebilmek için, teknik analiz konusunda pivot noktaları öne çıkar. Böylece destek ve direnç seviyeleri belirlenmesi ile beraber fiyat hareketlerinin kontrolü sağlanır. Bu da borsa dünyasında iyi bir kazanç elde edebilmek için etkin bir sistem olanağı sağlar.