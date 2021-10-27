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Piyasa erirken Shiba Inu rekor kırdı

Kripto para piyasası son günlerde gösterdiği fiyat performansıyla adeta eriyor. Geçtiğimiz günlerde 67 bin dolar ile en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin, kritik eşiğin altına sarktı. Öte yandan satışların piyasanın geneline yansıdığı gözlenirken, Shiba Inu yükselişi ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. 5 gün içerisinde yüzde 116 değerlenen Shiba Inu rekor kırdı. İşte detaylar…

27.10.2021 - 13:30 | | UZMANPARA
Piyasa erirken Shiba Inu rekor kırdı

Kripto para endüstrisi son günlerde gösterdiği satıcılı seyirle birlikte resmen kırmızıya büründü. 20 Ekim’de 67 bin dolar ile tarihi zirveyi gören piyasanın amiral gemisi Bitcoin, bu tarihten itibaren düzeltme hareketlerine sahne oluyor.

29 Eylül’de 40 bin dolar seviyesi civarından yükseliş serisini başlatan Bitcoin, 21 günlük fiyat hareketiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Genel olarak yükselen trend çizgisinde seyreden Bitcoin’de satışların derinleşmesiyle birlikte düzeltme hareketleri hız kazandı.

Bugüne 60 bin dolardan başlayan piyasanın lideri Bitcoin, 58 bin dolar seviyesine kadar geri çekildi. Kripto paraların geneline bakıldığında satışların derinleştiği görülürken, son günlerde en iyi performans gösteren Shiba Inu oldu.

SHIBA REKORA DOYMUYOR

Geçtiğimiz haftalarda Tesla CEO’su Elon Musk’ın Floki isimli Shiba Inu cinsi köpeğini Twitter’dan paylaşmasıyla şaka coini olarak tabir edilen Shiba Inu fiyatı sert yükselmişti. Shiba, bu gelişmeyle birlikte yüzde 300’den fazla değer kazanmıştı.

5 GÜNDE YÜZDE 116 DEĞER KAZANDI

Bol sıfırlı fiyatına bakıldığında oldukça ucuz sayılan Shiba Inu tekrardan yükseliş trendine girdi. 22 Ekim tarihinde 0.00002747 dolar seviyesinde bulunan Shiba Inu, bugün itibarıyla 0.00005959 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı. Bu gelişmeyle birlikte 5 işlem gününde Shiba Inu yüzde 116’dan fazla değer kazandı.

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