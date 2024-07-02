'Piyasadaki hareketlere karşı dikkatliyiz'

Kabine toplantısı sonrası düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan Suzuki, hükümetin tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi ancak harekete geçmeye hazır olup olmadıkları konusunda yorumlarda bulunmaktan kaçındı.

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"Döviz seviyeleri, enflasyon, cari denge, piyasa duyarlılığı ve spekülatif hareketler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin karmaşık bir karışımını yansıtan piyasa tarafından belirlenir" diye konuşan Suzuki, "Piyasayı yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Yen, bugün erken saatlerde dolar karşısında 161,72'ye gerileyerek 1986'dan bu yana en zayıf seviyesini gördü ve piyasalar Tokyo'nun para birimini desteklemek için yen satın alma operasyonlarına dair herhangi bir işarete karşı alarmdalar.

ABD ve Japonya arasındaki keskin faiz oranı farkları nedeniyle baskı altında kalmaya devam eden Japon yeni bu yıl şimdiden %12'den fazla değer kaybetti.

Sözlü müdahalelerin etkinliği sorulduğunda Suzuki, dövizle ilgili yorumlarının genellikle gazetecilerden gelen sorulara yanıt niteliğinde olduğunu ve bunların etkinliği konusunda yorum yapabilecek konumda olmadığını söyledi.