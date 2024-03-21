'Piyasadaki hareketleri yakından izliyoruz'

Japonya Maliye Bakanı Shun'ichi Suzuki, yenin, dolar başına 151'i aşarak son dört ayın en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle hükümetin döviz piyasasındaki hareketleri "yüksek bir aciliyet duygusuyla" izlediğini söyledi.

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Suzuki, kurlara müdahale olup olmayacağına yönelik sorular hakkında yorum yapmadı.

Bakan Suzuki, "Kur seviyeleri hakkında yorum yapmayacağım. Para birimlerinin temel değerleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesi önemlidir. Hükümet piyasadaki hareketleri yüksek bir aciliyet duygusuyla yakından izliyor" diye konuştu.

ABD doları, Japon yeni karşısında dün 151,82 seviyesine kadar yükseldikten sonra, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi, bilanço küçültme konularında verdiği sinyaller ile bu sabah 150,26 seviyesine kadar geri çekildi.