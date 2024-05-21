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Uzmanpara Piyasalar ABD PCE verisini bekliyor
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Piyasalar ABD PCE verisini bekliyor

Piyasalar ABD'de gelecek hafta açıklanacak olan Kişisel Tüketim Endeksi (PCE) verilerini bekliyor.

21.05.2024 - 09:35 | | Foreks Haber
Piyasalar ABD PCE verisini bekliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkate aldığı enflasyon olan çekirdek PCE, önümüzdeki toplantılarda Fed'in faiz indirimi yönünde adım atıp atmayacağına ilişkin sinyal verecek.

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Fed uzmanları Nisanda çekirdek PCE'nin yıllık yüzde 2,75 seviyesinde gerçekleştiğini tahmin ediyor.

Piyasa katılımcılarının medyan beklentisi de yıllık yüzde 2,75 seviyesinde. Aylık artışın yüzde 0,24 olduğu öngörülüyor.

Mart ayında çekirdek PCE bir önceki aya göre yüzde 0,32 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Manşet PCE'nin ise Nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,26 ve yıllık yüzde 2,6 arttığı tahmin ediliyor. Mart ayında yıllık artış yüzde 2,7 olmuştu.

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