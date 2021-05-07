Piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Ekonomi yönetimi yetkililerinin varlık fiyatları ve olası sıkılaştırma adımlarına karşı uyarıları devam etse de pay piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor.

Dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlanan politika desteğinin çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerektiğini belirterek, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan "Finansal İstikrar Raporu"nda, riskli varlıkların fiyatlarının genel olarak daha da yükseldiği belirtilerek, varlık fiyatlarının risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere açık olabileceği kaydedildi.

Bu açıklamalara karşın pay piyasalarının neredeyse tamamında yükselişler görülürken, altın ve tahvillere olan talebin de artması dikkati çekti.

Altının ons fiyatı, 1.822 dolarla 16 Şubat'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,56'ya geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 90,8'e indi.

Analistler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve Kovid-19 salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemenin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 1 Mayıs ile biten haftada 498 bine gerileyerek Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. Ayrıca, tarım dışı iş gücü verimliliği de 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak beklentinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,93 artarak 34.548,53 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,37 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programının büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. BoE, politika faizini yüzde 0,1, tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tutarken, İngiltere ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 5'ten yüzde 7,25'e yükseltti. Kovid-19 sonrası ekonominin güçlü şekilde toparlanacağını tahmin eden banka, tahvil alım planının hızını yavaşlatsa da paketin genel boyutunun değişmediğini kaydetti.

Ekonomik aktiviteye ilişkin artan iyimserlik ve şirket finansal sonuçlarının tahminlerden iyi bir ilk çeyrek performansına işaret etmesiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Euro/dolar paritesi, dün yüzde 0,5 artışla 1,2065'ten günün tamamlamasının ardından bugün 1,2060 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Çin'de açıklanan ihracat ve hizmet sektör Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri aşmasına karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Çin'de ihracat, nisanda yıllık yüzde 32,3 artarken, hizmet sektörü PMI 54,3'ten 56,3'e yükseldi.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19 düzeyinde sabit tutmasının ardından pay piyasaları yükseldi, dolar/TL geriledi.

Dün artan risk iştahı ile yüzde 0,54 yükselen BIST 100 endeksi, günü 1.427,73 puandan tamamladı. Yüzde 0,4 azalışla 8,2810'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2750 seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün akşam yaptığı açıklamada 2021 yılında büyümenin yarıya yakınının dış ticaret tarafından geleceğini öngördüklerini belirterek, "2021 yılı ilk çeyrek büyümesi yüzde 5,5-6 bandında olabilir, ikinci çeyrekte baz etkisi ile birlikte çift haneli büyüme göreceğiz muhtemelen, yılın genelinde de 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ABD'nin istihdam raporunda yer alan verilerden tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret endeksleri

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine nakit dengesi