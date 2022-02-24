Piyasalara Rusya şoku!

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, operasyonuna müdahale edenlere misilleme sözü verdi. Donbas'tan patlama haberleri de peş peşe geliyor.

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ALTINDA 1.5 YIL SONRA İLK

Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 976 dolara ulaştı. Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 914 liraya çıktı.

BRENT PETROL 8 YIL SONRA 100 DOLARI AŞTI

Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de işlem gören nisan vadeli brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından sonra ilk kez 105 dolar seviyesini aştı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise 100 doların üzerine çıktı.

AVRUPA’DA DOĞAL GAZ FİYATI SERT YÜKSELDİ

Avrupa’da doğal gaz fiyatı bugün sert yükseliş kaydetti. ICE’de işlem gören mart vadeli doğal gaz kontratı 125 euro seviyesine kadar çıktı. Şu dakikalarda fiyat yüzde 32.73oranında artışla 117.100 euro seviyesinde.

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DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL ise güne 13.80 seviyesinde başladı. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 14.48 lira seviyesini gördü. Euro/TL ise 16.15 liraya kadar yükseldi.

6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün sert yükselerek 97.215 seviyesine çıktı.

RUBLE, DOLAR KARŞISINDA TARİHİN EN DÜŞÜĞÜNDE

Rus rublesi, ABD doları karşısında yüzde 8.4 oranında değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 87.99'a geriledi. Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başlamasının ardından Rus borsasında ve rublede görülen değer kayıpları nedeniyle işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemlerin saat 10.00'da tekrar başladığı açıklandı.

RUSYA MERKEZ BANKASI'NDAN MÜDAHALE

Rusya Merkez Bankası kurda istikrarı sağlamak için döviz piyasasına müdahale ettiğini duyurdu ve bankacılık sektörüne ek likidite sağlama sözü verdi. Rusya Merkez Bankası, döviz swap operasyonları ile piyasaya verdiği günlük döviz miktarını da artırdı. Banka, döviz swap operasyonu büyüklüğünü 3 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkardı.

MOSKOVA BORSASI'NDA HİSSE SENETLERİ ÇAKILDI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden gelen bu saldırıya çok ağır ekonomik yaptırımlar ile yanıt verileceği açıklamalara Rus şirketlerine değer kaybettiriyor.

Amerikalı bir yetkilinin yaptığı açıklamada yaptırımların Rus finans sistemini ve piyasalarını vuracağını ifade etmesi saat 10.00'da işleme açılan Moskova Borsası'nda RTS endeksinin yüzde 40 değer kaybetmesine yol açtı. Rus borsasında işlem gören hisse senetlerinin piyasa değeri de 180 milyar dolar düştü.

Ülkenin en büyük bankalarından VTB yüzde 35, Sberbank yüzde 79, doğal gaz devi Gazprom yüzde 34 değer kaybetti.

Magnit hisseleri yüzde 34,4, Ozon Holding hisseleri yüzde 31,89 ve perakende devi X5 Group'un hisseleri yüzde 31,45 geriledi.

UKRAYNA'DA NAKİT ÇEKİMİNE SINIR

Ukrayna'daki bankalardan döviz çekme işlemlerine yasak getirilirken, vatandaşların ATM'lere akın etmesi üzerine günlük para çekme limiti 100 bin grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendi.

Öte yandan Ukrayna Ulusal Menkul Kıymet ve Hisse Piyasası Komitesi tarafından yapılan açıklamada "Ülkede tüm menkul kıymetlerin dolaşımı durduruldu, sadece Ukrayna Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın ihtiyaçları karşılanacak" denildi.

ABD VE MÜTTEFİKLERİ YAPTIRIMLAR İLE RUS FİNANS SİSTEMİNİ VURACAK

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden kıdemli bir yetkilinin Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamaya göre ABD ve müttefikleri, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklar.

WSJ'ye konuşan yetkili, Rusya'ya karşı alınması planlanan yeni yaptırım kararlarının Rusya'nın en önemli bankalarının içereceğini belirtti ve "Eğer bu işgal ilerler ise Rusya'nın hiçbir finansal kuruluşu güvende olmayacak" dedi.

Yetkili, "Yaptırımlar Rusya'nın finansal sistemini şok edecek, piyasalarını vuracak, sanayisini durduracak ve büyümesini frenleyecek" diye konuştu.