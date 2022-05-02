Piyasalarda Fed haftası

Küresel piyasalar Fed haftasına Çin'den büyümeye ilişkin gelen olumsuz sinyallerin de etkisiyle karışık bir görünümle girdi.

Asya endekslerinde düşüş görülürken, ABD endeks vadelilerinde ilk işlemlerde pozitif bir tablo göründü.

Japonya Topix ve Güney Kore Kospi endekslerinde yüzde 0,5 düzeyinde düşüş izlendi. Avustralya S&P/ASX 200 endeksinde ise kayıplar yüzde 1'i aştı.

Nisan ayını 2008 yılından bu yana en sert düşüşle kapatan ABD endekslerinde toparlanma çabası dikkat çekti. S&P 500 ve Nasdaq vadelileri yükseliş kaydetti. Euro Stoxx 50 vadelilerinde de yüzde 1'i aşan artış görüldü. Dolar gücünü korurken, tahvil getirileri de yükseldi.

FED BEKLENTİLERİ ŞAHİNLEŞİYOR

Küresel piyasalarda tüm dikkatler Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Piyasada fiyatlamalar Çarşamba akşamı Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı geleceğine işaret ediyor. Fed'in piyasa beklentileri doğrultusunda karar vermesi durumunda bu, 2000 yılından bu yana en sert faiz artışı olacak.

Haziran ayı için de Fed'den agresif bir faiz artışı bekleniyor. ABD tahvil piyasası, Fed’in 1994’ten bu yana en agresif faiz artırımına gideceği beklentisiyle fiyatlandırmanın zirvesinde duruyor.

Yatırımcılar, Haziran ayında yapılacak toplantıda Fed yetkililerinin gösterge faizinde 75 baz puanlık artışa gitmesini neredeyse eşit şansla fiyatlıyorlar.

Fed, 1994 yılında faizlerin yüzde 3’ten yüzde 6’ye çıktığı sürecin sonunda doğru yaptığı 75 baz puanlık artıştan beri böyle bir hamlede bulunmadı. Faizler Mart ayında yapılan çeyrek puanlık artış sonrası 0,25-0,50 bandında seyrediyor.

Haziran vadeli swap kontratları, Mayıs ve Haziran aylarında beklenen 100 baz puanlık artışın 11 baz puan üzerinde; 111 baz puanlık sıkılaşmayı fiyatlıyor. Böylece hafta başındaki 106 baz puanlık sıkılaşma beklentisi 5 baz puan daha yukarı gitmiş oldu.

“75 baz puanlık faiz artışı araç setleri arasında var ve bunu daha önce yapmış olsalar da Fed yetkililerinin çoğunluğunun açıklamalarını göz önünde bulundurursak art arda üç kez yarım puanlık artış yapılması daha olası görünüyor” diyen AmeriVet Securities ABD Faiz ve Strateji Bölümü Başkanı Gregory Faranello, “Ekonomi için yumuşak bir iniş istiyorlarsa faiz artışlarının hızını dengelemeleri gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.