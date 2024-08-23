'Piyasalarda istikrarsızlık devam ediyor'

Ueda, merkez bankasının son faiz artırımının ardından bu ayın başlarında yaşanan piyasa çöküşünden sonra yetkililerin durumu son derece yüksek bir dikkatle yakından izleyeceğini söyledi.

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Ueda, BoJ'un ekonomi istikrarlı yüzde 2 enflasyona doğru ilerlediği sürece politika normalleşmesini sürdürmeye devam edeceğini söyledi ve "Parasal genişlemenin derecesini ayarlamak için temel duruşumuzda bir değişiklik yok" dedi.

Bu açıklama, bazı piyasa oyuncularının gösterge Nikkei hisse senedi endeksinin bu ayın başlarında rekor seviyedeki en büyük düşüşünün damgasını vurduğu son piyasa çalkantılarının BoJ'u daha fazla normalleşmeden vazgeçireceğini varsayması üzerine geldi.