Piyasalarda 'savaş' hareketi! Borsa yatırımcısına uyarı

Geçtiğimiz hafta 7 ayın en düşük seviyesini test eden ons altında bu hafta yön değişti. Gram altın da 1600 lirayı gördükten sonra toparlandı. Öte yandan borsada haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Peki Orta Doğu'da yaşanan savaş piyasaları nasıl etkiler? Borsa, altın ve petrolde yön ne olur? İşte detaylar...

Haberin Devamı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Dolar cinsi varlıklardaki değer kazanımı ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişle 7 ayın dibini gören altın, İsrail-Filistin arasındaki gerginlik ve bunun diğer ülkelere de sıçrama olasılığı ile alıma geçti.

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİNİZ NEDİR?

Küresel piyasalarda oluşan tablonun devam etmesi ve 1600 TL üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1800 TL görülebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 2000 TL seviyesi görülebilir.

PİYASALARDA SAVAŞ BASKISI SÜRER Mİ?

Piyasalarda şu an savaş baskısı fiyatlanıyor. Bu baskının devam etmesi için denkleme İran faktörünün aktif bir şekilde rol alması gerektiği görüşündeyiz. Bu durumda Borsa İstanbul üzerinde baskı devam edebilir ve 8100 ve 8000 seviyeleri test edilebilir.

Haberin Devamı

PETROLDE YÖN NE OLUR?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş jeopolitik gerilimden önce arz kısıntısı kararının uygulanması ve Aramco’nun fiyat yükseltmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu olgularla beraber petrolde 100 dolar senaryosu ana senaryo olmaya başladı. Bu tablonun devam etmesi ve jeopolitik gerilimin sürmesi durumunda petrolde 100 dolar senaryosu kısa vadede gerçekleşebilir. Aksi bir durumda ise 80 dolar seviyesinin denge unsuru olabilecek bir fiyat olduğu görüşündeyiz."



