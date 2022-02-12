Piyasalarda Ukrayna depremi

Jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi geçtiğimiz gün piyasalardaki fiyatlamaları etkiledi. Kripto para birimlerinde ve ABD hisse senetlerinde satışlar derinleşirken, altın fiyatlarında ise sert yükseliş görüldü.

Sermaye değeri bakımından piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 43 bin dolar seviyelerinden sert bir kayıp yaşayarak 41 bin 938 dolara kadar düştü.

BITCOIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA SARKTI

Gelen yoğun satış baskısıyla birlikte 42 bin dolar olan kritik destek seviyesinin altına sarkan Bitcoin, günü yüzde 2.58 oranında değer kaybıyla 42 bin 373 dolardan kapattı.

Bitcoin bugün düşüşünü devam ettirerek 42 bin 200 dolar seviyesi civarında hareket ediyor.

ETHEREUM’DA YÜZDE 5’E YAKIN KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum da geçtiğimiz gün sert düştü. Ethereum, 3 bin 100 dolar seviyelerinden geri çekilerek 2 bin 879 dolar seviyesine indi ve 2 bin 927 puandan kapandı. Ethereum yüzde 4.72 oranında değer kaybetti.

Ethereum bugün 2 bin 900 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.96 trilyon dolar seviyelerinden 1.85 trilyon dolara kadar geri çekildi.

UKRAYNA GERİLİMİ PİYASALARI ALTÜST ETTİ

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi ise geçtiğimiz gün yeni bir boyut kazandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini söyledi.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının 24 ile 48 saat arasında Ukrayna’yı terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirebileceği olası bir saldırı durumuna tedbir almak amacıyla Polonya’ya 3 bin asker daha gönderiyor.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik açıklamaların ardından Rusya cephesinden cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı medyasında yer alan Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceği ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Batı medyasının Ukrayna’daki gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattığını söyledi.

Ukrayna krizine ilişkin gelen son gelişmelerle birlikte jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi hisse piyasalarında ve kripto para birimlerinde yoğun satışlar yaşanmasına neden olurken, altın fiyatlarında ise sert yükseliş görüldü.

ONS ALTIN 39 DOLAR ARTTI

Bu gelişmeyle birlikte ons altın geçtiğimiz akşam 1828 dolar seviyelerinden hızlı bir şekilde yükseliş kaydederek 1867 dolara kadar çıktı. 4 saat içerisinde 39 dolar birden artan ons altın günü 1860 dolardan kapattı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 2.81 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN ONSTAN DESTEK BULDU

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altındaki yukarı yönlü hareketlerden destek buldu.

Gram altın geçtiğimiz akşam 792 liradan işlem görürken, 810 liraya çıkarak 4 saat içerisinde 18 lira arttı. Gram altın haftayı 807 liradan kapattı.

Gram altın bu hafta yatırımcısına yüzde 2.11 oranında kazandırdı.

ABD HİSSE PİYASALARI DA ÇAKILDI

ABD hisse piyasalarında endekslerde büyük kayıplar görüldü. Nasdaq endeksi yüzde 2.78 oranında azalarak 13 bin 791 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 1.90 değer kaybıyla 4 bin 418, Dow Jones endeksi yüzde 1.43 oranında azalışla 34 bin 738 puana düştü.