'Piyasalardaki düşüş sterlini zayıflatabilir'

MUFG Bank analistleri sterlinin global risk iştahındaki değişimlere karşı hassas olduğunu belirterek, küresel hisse senedi piyasalarında bir düşüşün sterlini hem dolar hem de euro karşısında zayıflatacağını öngördü.

Sterlinin hisse senedi piyasalarının performansına çok sıkı şekilde paralel hareket ettiğini savunan MUFG analistleri, "Temel senaryomuzda hisse senetlerinin cari seviyelerden yüzde 10 daha aşağı geleceğini öngörüyoruz. Brexit referandumundan bu yana sterlin ticaret ağırlıklı endeksi ile FTSE 250 arasındaki korelasyon temel alındığında sterlin/dolar paritesinin 1,1700'e gerilemesini, euro/sterlin paritesinin 0,8700'e kadar yükselmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sterlin/dolar paritesi şu sıralarda 1,2120, euro/sterlin paritesi ise 0,8616'dan işlem görüyor.