Piyasaya sürülen LUNA miktarı belli oldu

Terra ekosisteminin sabit coini UST’nin 9 Mayıs tarihinde 1 doların altına sarkmasıyla birlikte tüm kripto paraları etkileyen büyük bir çöküşün fitili ateşlenmişti. Luna Vakfı, UST’nin tekrardan 1 dolar seviyesine çıkması için büyük çaba sarf etse de bunu başaramamıştı.

Luna Vakfı önce rezerv olarak tuttuğu 3 milyar dolardan fazla Bitcoin’i ABD’li Gemini ve Binance borsalarında satışa çıkarırken, piyasaya yeni LUNA’ları arz ederek UST’yi kurtarmaya çalışmıştı. Nitekim tüm çabalara rağmen LUNA Vakfı’nın kurtarma planı işe yaramadı.

TOPLAM NE KADARLIK LUNA BASILDI?

UST geçtiğimiz hafta cuma günü 0.037 dolara kadar gerileyerek büyük bir çöküş yaşadı. Luna Vakfı, UST’yi kurtarabilmek için LUNA’dan vazgeçti ve 6.9 trilyondan fazla LUNA basımı gerçekleşti. LUNA arzının rekora ulaşmasıyla birlikte fiyat 0.00000112 dolara kadar indi.

YATIRIMCILARIN PARASI ERİDİ

Böylelikle nisan ayında neredeyse 120 dolara ulaşan LUNA, 1 ay içerisinde sıfırlanmış oldu. Son dönemlerin popüler kripto parası olan LUNA’ya yatırım yapanların parası eridi.

BITCOIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

LUNA ve UST’deki çöküşün ardından Bitcoin geçtiğimiz hafta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın en düşük seviyesine gelmişti. Dibi gördükten sonra tekrardan 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin burada kalıcılığını sağlayamadı.

Lider coin geçtiğimiz gün yüzde 6’ya yakın değer kaybıyla 30 bin dolar seviyelerinden 28 bin 715 dolara kadar geriledi. Bitcoin şu dakikalarda toparlanma kaydederek 29 bin 160 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Son günlerde kararsız bir seyir izleyen Bitcoin’de yükselişlerin devam edebilmesi için 30 bin dolar pivot seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması gerekiyor. Analistler Bitcoin’de fiyatın 30 bin doları aşması durumunda bir sonraki direnç noktasını 32 bin 500 dolar olarak öne çıkarıyor. Olası bir düşüşte ise 27 bin 559 seviyesi önemli bir destek olarak belirtiliyor.