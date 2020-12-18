Poliçe Nedir? Muhasebede Poliçe Nasıl Düzenlenir?

Poliçe bir senet türüdür. Üç taraflı bir ilişkiyi düzenleyen bir senet türüdür. Bu senet türünde bir keşideci, bir muhatap ve bir lehdar yer almaktadır.



Poliçe Nedir?



Poliçe bir kişi emrine, diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan senettir. Poliçe üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senet olmaktadır. Senedi düzenleyen kişi keşideci, bir kişiye borçlu iken diğerinden alacaklı konumdadır. Keşideci alacaklı olduğu kişiye hitaben düzenlenen senedi borçlu kişiye teslim eder. Borçlu senedi kabul eder ise keşideci de aradan çekilmiş olmaktadır. Borçlu kendi isteğine göre borcunu keşideciye veya diğer alacaklıya ödeyebilir.



Poliçede 3 taraflı bir ilişki bulunur. Buradaki ilişki keşideci, muhatap ve lehdar arasındadır. Poliçeyi düzenleyen kişiye keşideci denir. Diğer taraf muhatap iken senet üzerinde gösterilen kişiye de lehdar adı verilmektedir. Poliçeyi düzenleyen kişi olan keşideci hem lehdar hem de muhatap ile ilişki içerisinde bulunur.



Muhasebede Poliçe Nasıl Düzenlenir?



Poliçelerin muhasebe kaydında geçerli olabilmesi için üzerinde bazı bilgilerin olması zorunludur. Bu duruma göre muhasebede poliçe düzenlenmesinde olması gereken bilgiler şunlardır:



- Senet metninde poliçe kelimesini senet Türkçe dilinden başka bir dilde yazılmış ise o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,

- Belirlenen bedel ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,

- Muhatabın, yani ödeyecek olan kişinin adı,

- Vade ve ödeme yeri,

- Kime veya kimin emrine ödenecek ise o kişinin adı,

- Düzenleme tarihi ve yeri ve düzenleyenin imzası poliçede bulunması gereken bilgilerdir.



İşletmeler günümüzde birçok sigorta poliçeleri imzalamaktadır. Bunlar aktifinde maddi duran varlıkları teminat altına alma istediği ile birlikte aynı zamanda sorumluluk nedeniyle de teminatlar satın almaktadır. Poliçe muhasebe kaydı aslında peşin ödenmiş olan bir hizmetin kaydı ile benzerlik gösterir.



Poliçenin Şekil Şartları



Poliçeler kıymetli evrak olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle özel bir şekil şartına sahiptir. Düzenlenen poliçelerin şekil şartları şu şekildedir:



- Kayıtsız ve şartsız olarak havale içermesi gerekir.

- Belirlenen tutarın nakit ödeneceği anlamını taşımaktadır,

- Poliçe üzerinde yazılan tutar rakam veya yazı ile yazılmış ve arasında uyumsuzluk var ise yazı ile yazılmış kısım kabul edilir.

- Faiz dışında başka bir şart var ise poliçe geçersiz sayılır.

- Poliçede birden fazla muhatap bulunabilir. Bu durumda muhatapların ayrı ayrı kabul edilmesi gerekir.

- Poliçe üzerinde vade var ise buna uyulmalıdır.

- Poliçeler hamiline olarak düzenlenemez. Poliçede alacaklının adının bulunması gerekir.

- Poliçede düzenleme yeri ve tarihi mutlaka bulunmalıdır.

- Poliçeyi düzenleyen kişinin imzasının bulunması gerekir. İmza yok ise ödeme emri geçersiz sayılır.