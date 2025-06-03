'Politika faizini zorla yükseltme niyetimiz yok'

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ekonominin bu etkiye dayanacak kadar güçlü olmadığı sürece faiz oranlarını artırmayacağına söz vererek bankanın ekonomik bir şok durumunda bir tampon oluşturmaya çalıştığı yönündeki spekülasyonları yalanladı.

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Ueda, “Ekonomik ve fiyat koşullarında iyileşme beklenmediğinde sadece gelecekteki faiz indirimlerine yer açmak için politika faizini zorla yükseltmek gibi bir niyetimiz yok” dedi.

Ueda ayrıca ticari sürtüşmeler ve bunların Japon ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliğin “son derece yüksek” olmaya devam etmesi nedeniyle BoJ'un herhangi bir önyargıya kapılmadan politika kararı alacağını söyledi.

BoJ Başkanı, yüksek gümrük tarifelerinin olumsuz etkilerinin şirketlerin kış ikramiyesi ödemelerini ve gelecek yılki ücret görüşmelerini etkileyebileceğini, ancak herhangi bir etkinin sınırlı olmasının beklendiğini de belirtti.

“Ücret artışı muhtemelen devam ederken, maliyet itici faktörlerden kaynaklanan genel tüketici fiyatlarındaki artış azalacaktır. Bu durum reel ücretlerde toparlanmaya yol açacak ve tüketimi destekleyecektir” dedi.