Portföy Nedir? Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır?

Portföy, yatırım yapılan her türlü aracı kapsar. Bu nedenle doğru bir portföy yönetimi açısından mutlaka kişinin tasarruf edeceği araçları doğru şekilde belirlemek gerekir.



Portföy Nedir?



Portföy, gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları yatırımlarda ve kar sağlamak için bulundurduğu tüm nakit para, tasarruf araçları, döviz, altın, tahvil, mevduat, hisse senedi ve bono gibi yatırım konusu ürünlerin toplam değeri demektir.



Yatırım portföyü hazırlamak için öncelikle yatırımcıların elinde bulundurduğu araçlar doğrultusunda getirisini yani kazancını ve risk beklentilerini bilmek gerekir. Çünkü yatırım portföyü kişiler adına bu beklentiler doğrultusunda hazırlanır. Bu süreç aslında portföy yönetimi olarak adlandırılır. Portföy yönetimi ise doğrudan bu yetki ile yetkilendirilmiş aracı kuruluşlar tarafından yapılır.



Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır?



Portföy Yönetimi, genel anlatım itibariyle müşterinin yani yatırımcının portföylerini öngördüğü şekilde maddi bir kazanç sağlamak amacıyla bir vekil sıfatıyla yönetmesine ve idare ettirmesine dayanır. Bu işlemlerin tümü için mutlaka aracı kuruluş ve yatırımcı arasında bir portföy yönetimi sözleşmesi imzalanması gerekir. Uzmanlar herhangi bir yatırımcı için portföy yönetim faaliyetlerini devam ettirecekse mutlaka bu yönetimi SPK bildirisi ile yapmalıdır.



Portföyler, aracı kurumlar ve uzmanlar tarafından yatırımcının kazanç beklentisine, ürünün vadesine ve ürünün içerdiği risk profiline göre oluşturulmalıdır. Portföy yönetiminde tüm araçların performansları anlık olarak takip edilmelidir. Aksi halde değişen sermaye piyasalarında yatırımcı büyük bir risk almış olur. Değişen piyasaya göre de yöneticilik yapan uzmanlar yatırımcı için portföy güncellenmeleri yapacaktır.



Portföy uzmanları yatırımcı için portföy varlıklarını bir yatırım aracına bağlayabildiği gibi bu araçları farklı yatırımlar ile de çeşitlendirebilir. Örneğin, eğer yatırımcılar sermayelerini yalnızca Forex piyasası üzerinde değerlendirecekse bu alanda portföy yönetimi yapılabilir. Fakat portföy yönetimini yapan uzamanlar yatırımcıların kararına göre araçları hem forex hem de borsa piyasası üzerinde işletebilirler. Bu sayede yatırımcı için alınan riskler de azaltılmış olur. Portföy yatırımında yatırım aracına ve piyasa aracına göre bir alt ve üst limit belirlenebilir. Eğer yönetici isterse serbest bir yönetim şeklinde de işlem yapabilir.



Portföy Yöneticiliği Nedir?



Yatırımcıların tasarruflarının, elinde bulundurdukları yatırım araçlarını profesyonel bir şekilde yönetilmesine portföy yöneticiliği denir. Bu işlem ve yönetim sisteminde SPK tarafından düzenlenen kurallar geçerlidir.



Portföy yönetim şirketleri yatırımcıların yatırım araçları için bir yönetici atayabilir. Genel olarak yönetim şirketleri yatırımcılar için iki birey arasında yapılan yatırım sözleşmesine bağlı kalmak üzere;

- Kolektif Portföy Yönetimi yaparlar.

- Yatırımcıların tüm mevduatlarını yönetirler.

- Muhasebe ile alakalı kayıtları tutarlar.

- Fonların gelir ve giderlerini hesaplarlar.