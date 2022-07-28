Powell'dan faiz açıklaması

Fed'in bir kez daha faizi yüksek oranda artırması olasılığını masadan kaldırmayan Powell, bununla birlikte daha düşük faiz artırımı yapma noktasına geleceklerini vurguladı.

Powell, "Gelecek toplantımızda bir kez daha büyük faiz artırımı yapılması uygun olabilir, ancak bu verilere bağlı olacak. İş gücü piyasası aşırı sıkı ve enflasyon çok fazla yüksek" diye konuştu.

Bununla birlikte Fed'in bir noktada faiz artırımı hızını yavaşlatacağını belirten Powell, ABD ekonomisinin halihazırda resesyonda olmadığına inandığını söyledi.