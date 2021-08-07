Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPPK Beklenti Anketi sonuçlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

07.08.2021 - 06:49 | | AA
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.

    GÜNCEL HABERLER

    Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

    Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

    İstanbul Valiliği: Bahçelievler'de 196 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul Valiliği: Bahçelievler'de 196 kaçak göçmen yakalandı

    Kolombiya, ülkedeki tüm mültecilerin aşılanacağını açıkladı

    Kolombiya, ülkedeki tüm mültecilerin aşılanacağını açıkladı

    ABD, DEAŞ Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi

    ABD, DEAŞ Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi

    İcradan satılık tarım arazisi

    İcradan satılık tarım arazisi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

    Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

    Sıradaki Haber
    Emeklilik bekleyenleri ilgilendiren haber!

    Emeklilik bekleyenleri ilgilendiren haber!

    Sıradaki Haber
    Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız

    Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız

    Sıradaki Haber
    İstanbul Valiliği: Bahçelievler'de 196 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul Valiliği: Bahçelievler'de 196 kaçak göçmen yakalandı

    Sıradaki Haber