Ppp Açılımı Ve Türkçesi Nedir? Ekomonide Ppp'nin Tanımı

PPP (Public Private Partnership) Türkçe dilindeki tam karşılığı; Kamu Özel Sektör Ortaklığı şeklinde olmaktadır.

Ppp Açılımı Ve Türkçesi Nedir?

PPP harflerinin oluşturduğu kısaltmanın açılımı şu şekildedir; Public Private Partnership. Söz konusu kavramın tam Türkçesi ise Kamu Özel Sektör Ortaklığı olmaktadır. Söz konusu sistem vasıtasıyla projeler, parasal yönden tamamıyla özel sektör tarafından geliştirilir durumda olmamaktadır.

Toplumsal yarar - maliyet analizi ve ticari finansal analiz kurumunca gerçekleştirilmekte olan bir sistem olma niteliği barındırmaktadır. Bir diğer ifadeyle devletin taşın altına hemen elini sokmayarak bunun yerine risk paylaşımı yaptığı bir sistem olma özelliği taşımaktadır.

Ekomonide PPP'nin Tanımı

PPP kısaltması; İngilizce tanımıyla Purchasing Power Parity olarak karşımıza çıkmaktadır. Purchasing Power Parity'nin dilimizdeki karşılığı ise Satın alma gücü paritesi olmaktadır. Diğer bir ifade ile ekonomide PPP'nin tanımı Purchasing Power Parity şeklinde karşımıza çıkar. Dilimizdeki anlamıyla Satın alma gücü paritesi iki farklı ülkenin mevcut para birimlerini mal ve hizmetler sepetinin değeriyle karşılaştıran bir ekonomi teorisidir.

Satın alma gücü paritesi yani Purchasing Power Parity teorisine göre eğer iki farklı ülkede de aynı nitelikte mal ve hizmetler sepeti için döviz kuru göz önünde bulundurulursa ve aynı bedelin ödenmesinin gerekliliği söz konusu durumda ise o vakit bu iki para biriminin dengede olduğu ifade edilir. Genel olarak satın alma gücü paritesi ifade edildiğinde bu Amerikan dolarına göre hesaplanmaktadır ve bu vesile doğrultusunda ülkelerin milli gelirlerinin karşılaştırması yapılmaktadır.

İki Ülke Arasındaki Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) Nasıl Hesaplanır?

İki farklı ülke arasında var olan satın alma gücü paritesi (PPP) aşağıda gösterilmektedir.

Buna göre; Satın alma gücü paritesi (PPP) = Sepetin birinci ülkedeki bedeli / Sepetin ikinci ülkedeki bedeli şeklinde hesaplanmaktadır.