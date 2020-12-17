Proforma Fatura Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Proforma Fatura genel olarak ön ya da geçici fatura olarak adlandırılmaktadır. Bu fatura malın tam fiyatının alınmasından önce hazırlanmış faturadır.



Proforma Fatura Nedir?



Proforma fatura, isminden de anlaşılacağı gibi yapılacak olan bir işe dair, bir teklifin faturasıdır, diğer bir manasıyla bir ön fatura manasına gelmektedir. Bu fatura türünün, yasanın ve maliyenin tarafında bir sorumluluğu bulunmaz. Proforma fatura kesildiği zaman, karşılık olarak mal sevkiyatı veya hizmet verilmesi olmaz ve bunlar gerçekleşmediğinden dolayı da bir para ödenmesi hali yoktur. Bu fatura çeşidi, genel olarak ithalat-ihracat zamanlarını içeren dış ticaret faaliyetlerinde bir teklif faturası olarak büyük pay sağlamaktadır. Kısacası ticari faturalar gibi, kesinlikle olması gereken bir fatura olmamasına rağmen, satıcının ve alıcının kendi iş faaliyetlerini daha etkin ve hızlı bir biçimde yönetebilmesi hususunda isteklerine göre düzenleyecekleri bir fatura olarak karşımıza çıkmaktadır.



Proforma bir çeşit belge olarak düzenlenmektedir. Bu fatura türü satış işlemi yapılmadan önce müşteriye sunulmaktadır. Proformada, fatura kesilmeden olan son durumu ve ilgili ayrıntılar yer almaktadır. Bu fatura türü yani proforma fatura insanlara dayatılan zorunlu bir fatura olmayıp isteğe bağlı bir halde gerçekleşmektedir. Genel anlamda bakıldığında ise dış ticaret konularında kullanılmaktadır.



Proforma Fatura Nasıl Hazırlanır?



Proforma fatura genel olarak temiz görünümlü ve hazır bir şablon üzerinde hazırlanmaktadır. Faturanın sağ üst kısmına proforma numarası ve tarih bunun ardından ise sol üst kısmında alıcı ve satıcı isimleri belirtilmektedir. Gövde ismi verilen orta kısımda da satılacak malların ayrıntılı bir biçimde listesi yer almaktadır. Proforma faturada unutulmaması gereken bir diğer husus da antentli kağıt kullanılması gerektiğidir. Bu detay gözlerden kaçmamalıdır. Bir alıcı satıcısından proforma fatura talep edebilir. Bunu talep etmesinin amacı ise ödeme ve teslimatın nasıl gerçekleşeceği gibi konular hakkında bilgi almak istemesidir. Alıcın proforma faturayı onaylaması ise ticari faturanın kesilebileceği anlamına gelmektedir. Proforma fatura hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar; antentli kağıt, proforma numarası, tarih, alıcı ve satıcı isimleri.



Proforma Fatura bir ön fatura anlamına geldiğinden dolayı mal ile ilgili bilgiler, teslimat ile ilgili bilgiler de yer almalıdır. Bu bilgiler şunlardır;



- Mal cinsi

- Hizmet şekli

- Ürün ya da hizmet bedeli

- Ürünlerin ebatları, miktarı ve ağırlıkları

- Teslim biçimi

- Sevkiyat biçimi

- Mallara ilişkin numara ve ambalaj özellikleri benzeri detay açıklamalar

