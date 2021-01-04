Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri PSA'nın hissedarları birleşmeyi onayladı
04.01.2021 - 15:59 | | AA

PSA'nın hissedarları birleşmeyi onayladı

Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu’nun hissedarları, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşmasını onayladı.

PSA'nın hissedarları birleşmeyi onayladı
ABONE OL

Bugün yapılan PSA Grubu’nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Fransa devleti, Peugeot ailesi ve Çin merkezli Dongfeng’in içinde bulunduğu hissedarlar, her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı Stellantis adlı şirketi oluşturmak için varılan anlaşmayı onayladı.

FCA hissedarlarının söz konusu birleşmeye ilişkin kararlarını gün içinde vermesi bekleniyor. Aralık 2019’a Fiat Chrysler Automobiles ile PSA Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu da, Fiat Chrysler ile PSA'nın birleşmesine koşullu onay vermişti. Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar euroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında AİHM kararının Bakanlık'tan gönderilmesi istendi

Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında AİHM kararının Bakanlık'tan gönderilmesi istendi

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman sona erecek? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılacak mı?

Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman sona erecek? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılacak mı?

Sıradaki Haber