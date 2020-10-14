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14.10.2020 - 09:47 | | Foreks

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasalarını görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile  gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde enerji piyasalarındaki durumu  değerlendirdi.

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasalarını görüştü
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Yapılan açıklamaya göre Putin ile Veliaht Prens, enerji piyasalarında istikrarın devam ettirilmesi için birlikte çalışmaya devam etmenin  önemine vurgu yaptılar.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde de, Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın global petrol piyasasının durumunu ve global ekonomide büyümenin desteklenmesi, petrol piyasasında  istikrar ve dengenin başarılması, sürdürülmesi için gösterilen çabaları  ele aldıkları ifade edildi.

Taraflar, petrol üreticisi ülkelerin işbirliğini devam ettirmelerinin ve OPEC+ anlaşmasına uyumlarının hem üreticiler hem de tüketiciler için  faydalı olacak hedeflerin başarılması için önemli olduğunu vurguladılar.

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