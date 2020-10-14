Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasalarını görüştü

Yapılan açıklamaya göre Putin ile Veliaht Prens, enerji piyasalarında istikrarın devam ettirilmesi için birlikte çalışmaya devam etmenin önemine vurgu yaptılar.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde de, Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın global petrol piyasasının durumunu ve global ekonomide büyümenin desteklenmesi, petrol piyasasında istikrar ve dengenin başarılması, sürdürülmesi için gösterilen çabaları ele aldıkları ifade edildi.

Taraflar, petrol üreticisi ülkelerin işbirliğini devam ettirmelerinin ve OPEC+ anlaşmasına uyumlarının hem üreticiler hem de tüketiciler için faydalı olacak hedeflerin başarılması için önemli olduğunu vurguladılar.