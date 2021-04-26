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Qatar Petroleum tahvil ihraç edecek

Qatar Petroleum, büyük bir doğal gaz projesinin geliştirilmesinin finansmanı amacıyla bu çeyrek içinde 10 milyar dolar tutarında tahvil ihraç etmeyi planlıyor.

26.04.2021 - 08:38 | | Foreks
Qatar Petroleum tahvil ihraç edecek

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre, bu tahvil ihracı Qatar Petroleum'un ABD Doları cinsinden ilk tahvil ihracı olacak. 10 ve 30 yıl vadeli olarak ihraç edilmesi beklenen tahviller ile 7-10 milyar dolar aralığında bir borçlanma hedeflenecek.

Tahvil ihracından gelecek para, 29 milyar dolar büyüklüğündeki Kuzey Sahası'nı genişletme yatırımına gidecek. Bu sahanın büyütülmesi ile Katar'ın LNG üretim kapasitesinin 2027'ye kadar yüzde 50 artarak 126 milyon tona çıkması planlanıyor.

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