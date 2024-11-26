Qualcomm'un Intel'e ilgisi azaldı

Intel'in tüm işlerini satın almanın karmaşıklığı Qualcomm'un işleme olan hevesini azalttı. Qualcomm'un Intel'in işlerinin bir bölümünü satın almaya odaklanma ya da ilgisini daha sonra yeniden canlandırma olasılığı devam ediyor.

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Qualcomm başlangıçta Intel ile potansiyel bir satın alma konusunda ön görüşmelerde bulunmuştu. Ancak Intel'in cansız gelir tahminleri ve iş gücünün %15'ini azaltma planlarını içeren son hayal kırıklığı yaratan kazanç raporu, finansal, düzenleyici ve operasyonel zorluklar ortaya çıkardı.

Anlaşma, 50 milyar dolardan fazla borcun üstlenilmesini ve özellikle her iki şirket için de kritik bir pazar olan Çin'de kapsamlı antitröst incelemelerinden geçilmesini gerektirecek.

Ayrıca Qualcomm, Intel'in zarar eden yarı iletken üretim bölümünü yönetmek zorunda kalacak ki bu Qualcomm'un deneyimsiz olduğu bir alan. Qualcomm, 2029 mali yılına kadar yıllık 22 milyar dolar ek gelir elde etmek için kişisel bilgisayarlar, ağlar ve otomotiv çipleri de dahil olmak üzere yeni pazarlara girmeyi hedefliyor. CEO Cristiano Amon geçtiğimiz günlerde bu hedefe ulaşmak için şu anda planlanan büyük bir satın alma olmadığını belirtti.