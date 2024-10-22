Rekor sonrası altın fiyatlarında son durum

Orta Doğu’da çatışmaların şiddetlenmesi, ABD ekonomisine ilişkin gelen veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ileriki projeksiyonda faizleri ne kadar düşüreceği konusundaki fiyatlamalar piyasalarda yönü tayin ediyor.

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FED ÜYELERİNDEN KARIŞIK MESAJLAR

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, daha yavaş bir indirim temposundan yana olduğunu söylerken, San Francisco'daki meslektaşı Mary Daly, iş gücü piyasasındaki bozulmaya karşı ek indirimler yapılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Piyasalar son haftalarda ABD ekonomisiyle ilgili karışık raporların ardından bu yılki faiz indirimlerinin boyutu ve kapsamı hakkındaki beklentilerini azalttı. Ancak merkez bankalarının altın alımı ve artan jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarını destekliyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN REKOR KIRDI

Dün ons altın fiyatı 2740 dolar, gram altın 3019 lira ile tarihi rekor seviyeleri gördü. Ons altın günü 2719 dolar, gram altın 2992 liradan kapattı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2719 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2731 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2718 dolar, en yüksek ise 2736 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2992 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 3006 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2988 lira, en yüksek ise 3012 lira seviyeleri test edildi.